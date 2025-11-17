Скидки
Главная Футбол Новости

Италия — Норвегия, результат матча 16 ноября 2025, счет 1:4, 10-й тур отбора к ЧМ-2026

Италия разгромно проиграла Норвегии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Италии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Волевую победу со счётом 4:1 одержали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

На 11-й минуте форвард сборной Италии Франческо Эспозито открыл счёт. На 63-й минуте норвежский вингер Антонио Нуса счёт сравнял. На 78-й минуте нападающий Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд. На 79-й минуте Холанд оформил дубль. На 90+3-й минуте счёт до крупного довёл заменивший Холанда нападающий Йёрген Странн Ларсен.

Норвегия заняла первое место в группе I и вышла в финальную часть чемпионата мира — 2026. Итальянская команда примет участие в стыковых матчах за попадание на турнир.

Календарь европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
Таблица групп европейской квалификации к чемпионату мира - 2026
