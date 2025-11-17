Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: у сборной России есть талантливые игроки, но нет звезды

Экс-президент «Торпедо» Тукманов: у сборной России есть талантливые игроки, но нет звезды
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов полагает, что в нынешнем составе сборной России нет лидера со статусом звезды. В ноябре россияне сыграли с Перу (1:1) и Чили (0:2).

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
1 : 1
Перу
1:0 Головин – 18'     1:1 Валера – 82'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«К сожалению, не умею предсказывать результаты матчей. Думал, что выиграем у Чили, но проиграли (улыбается). С Перу была равная игра, матч был не очень зрелищный, не очень привлекательный, минимум моментов, а голы забивались из‑за вратарских ошибок.

Ну, а сборная Чили понравилась мне своей игрой больше, чем наша. Они играли быстрее и техничнее. Плюс правильно оборонялись. Если кто‑то из наших специалистов утверждает, что, выступая на чемпионате мира, мы непременно вышли бы из группы, то я бы с большой уверенностью так не сказал бы.

Как бы оценил сейчас уровень нашей сборной? По тем матчам, что мы играли в последние три года на уровне наших соперников, оценил был на четыре. Но, если бы мы играли с лучшими командами, соперниками, которые являются примером для подражания — условно говоря, Испанией, Францией, Италией, Хорватией, — нет абсолютно никакой уверенности, что мы бы справились.

У нас есть звёздочки — талантливые молодые футболисты, это радует — но звезды у нас сейчас нет. Ребята настоящими звёздами пока ещё не стали. В дальнейшем всё будет зависеть от того, как они сами реализуют свой талант. Лидера, за которым бы все пошли и который был бы на голову сильнее, я сейчас не вижу», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Никогда такого здесь не видел». Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему
«Никогда такого здесь не видел». Матч сборной России в Сочи вскрыл важную проблему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android