Экс-президент «Торпедо» Тукманов: у сборной России есть талантливые игроки, но нет звезды

Экс-президент московского «Торпедо» Александр Тукманов полагает, что в нынешнем составе сборной России нет лидера со статусом звезды. В ноябре россияне сыграли с Перу (1:1) и Чили (0:2).

«К сожалению, не умею предсказывать результаты матчей. Думал, что выиграем у Чили, но проиграли (улыбается). С Перу была равная игра, матч был не очень зрелищный, не очень привлекательный, минимум моментов, а голы забивались из‑за вратарских ошибок.

Ну, а сборная Чили понравилась мне своей игрой больше, чем наша. Они играли быстрее и техничнее. Плюс правильно оборонялись. Если кто‑то из наших специалистов утверждает, что, выступая на чемпионате мира, мы непременно вышли бы из группы, то я бы с большой уверенностью так не сказал бы.

Как бы оценил сейчас уровень нашей сборной? По тем матчам, что мы играли в последние три года на уровне наших соперников, оценил был на четыре. Но, если бы мы играли с лучшими командами, соперниками, которые являются примером для подражания — условно говоря, Испанией, Францией, Италией, Хорватией, — нет абсолютно никакой уверенности, что мы бы справились.

У нас есть звёздочки — талантливые молодые футболисты, это радует — но звезды у нас сейчас нет. Ребята настоящими звёздами пока ещё не стали. В дальнейшем всё будет зависеть от того, как они сами реализуют свой талант. Лидера, за которым бы все пошли и который был бы на голову сильнее, я сейчас не вижу», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».