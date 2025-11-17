Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 16 ноября

В воскресенье, 16 ноября, состоялись восемь матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 16 ноября:

Португалия – Армения — 9:1;

Венгрия – Ирландия — 2:3;

Сербия – Латвия — 2:1;

Азербайджан – Франция — 1:3;

Украина – Исландия — 2:0;

Албания – Англия — 0:2;

Италия – Норвегия — 1:4;

Израиль – Молдавия — 4:1.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.