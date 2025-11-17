Луис Суарес: на всех этапах своей карьеры я боролся с критикой

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес высказался о борьбе с критикой на протяжении своей карьеры. Ранее игрок выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону», сборную Уругвая и другие команды.

— Твоя карьера была не спокойной, но успешной. Что в наибольшей степени тебя характеризует? Что привело тебя туда, где ты находишься?

— Непокорность. Часто прихожу к мысли, что мог бы послужить примером непокорности, стойкости и борьбы. В то же время меня нельзя назвать примером во всём. Это осознаю и принимаю. Мне всегда приходилось сталкиваться с критикой: впервые сыграл за «Насьональ» в 18 лет, меня ругали за нереализованные эпизоды. Тогда я постарался это преодолеть.

В Нидерландах меня называли толстым, в том числе и в «Аяксе». В «Ливерпуле» меня считали недисциплинированным, в «Барселоне» у меня тоже были непростые периоды. Я боролся с этим на всех этапах своей карьеры», — сказал Суарес в интервью для Sport.es.