Норвегия отобралась на чемпионат мира впервые с 1998 года, обыграв Италию

Сборная Норвегии впервые с 1998 года квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира. В заключительном матче квалификации к ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике команда одержала крупную победу над сборной Италии (4:1), занявшей в итоге второе место в группе.

Таким образом, Норвегия примет участие в первенстве мира впервые за 28 лет. На ЧМ-1998 во Франции норвежцы заняли второе место в группе с Бразилией, Марокко и Шотландией, но уступили Италии (0:1) на стадии 1/8 финала.

В завершившемся отборочном цикле Норвегия набрала максимум очков (24 в восьми встречах) и опередила Италию, Израиль, Эстонию и Молдову.