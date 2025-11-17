Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия с Осимхеном, Лукманом и Ндиди пропустит чемпионат мира во второй раз подряд

Нигерия с Осимхеном, Лукманом и Ндиди пропустит чемпионат мира во второй раз подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Нигерии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. В финальном матче плей-офф африканского отборочного турнира «суперорлы» уступили национальной команде Демократической Республики Конго со счётом 1:1 (3:4 пен.).

ЧМ-2026 — Африка . 2-й раунд. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
3 : 4
ДР Конго
1:0 Оньека – 3'     1:1 Элиа – 32'    

Таким образом, Нигерия пропустит второй подряд мундиаль. Ранее сборная «африканские бразильцы» не смогли отобраться на ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, ориентировочная стоимость состава сборной Нигерии, по данным интернет-портала Transfermarkt, — около € 300 млн. Самые известные игроки этой команды, которые точно не сыграют на мундиале — нападающие Виктор Осимхен, Виктор Бонифасе, Адемола Лукман, Алекс Ивоби, Самуэль Чуквуэзе; полузащитники Вильфред Ндиди, Рафаэль Оньедика, защитник Калвин Басси и другие футболисты.

В свою очередь, благодаря победе над нигерийцами Демократическая Республика Конго сыграет в международных стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира 2026 года.

Материалы по теме
Демократическая Республика Конго обыграла Нигерию в серии пенальти в отборе к ЧМ-2026

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android