Нигерия с Осимхеном, Лукманом и Ндиди пропустит чемпионат мира во второй раз подряд

Сборная Нигерии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. В финальном матче плей-офф африканского отборочного турнира «суперорлы» уступили национальной команде Демократической Республики Конго со счётом 1:1 (3:4 пен.).

Таким образом, Нигерия пропустит второй подряд мундиаль. Ранее сборная «африканские бразильцы» не смогли отобраться на ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, ориентировочная стоимость состава сборной Нигерии, по данным интернет-портала Transfermarkt, — около € 300 млн. Самые известные игроки этой команды, которые точно не сыграют на мундиале — нападающие Виктор Осимхен, Виктор Бонифасе, Адемола Лукман, Алекс Ивоби, Самуэль Чуквуэзе; полузащитники Вильфред Ндиди, Рафаэль Оньедика, защитник Калвин Басси и другие футболисты.

В свою очередь, благодаря победе над нигерийцами Демократическая Республика Конго сыграет в международных стыковых матчах за право участвовать в чемпионате мира 2026 года.

