Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд вплотную приблизился к рекорду футбола в европейских квалификациях к ЧМ

Холанд вплотную приблизился к рекорду футбола в европейских квалификациях к ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Италией (4:1) и, тем самым продлил свою результативную серию в матчах отбора к мундиалям, которая достигла восьми матчей.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

Как сообщает аккаунт в X Mister Chip, это вторая по продолжительности голевая серия в европейской квалификации ЧМ за всю историю. Рекорд принадлежит португальцу Педру Паулете, который забил в девяти играх подряд в период с 2001 по 2004 годы.

Отметим, сборная Норвегии завоевала прямую путёвку на мундиаль 2026 года, заняв первое место в группе с Италией, Молдавией, Израилем и Эстонией, выиграв все восемь матчей с разницей мячей 37:5.

Кроме того, 25-летний Холанд с огромным отрывом лидирует в гонке бомбардиров отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА с 16 забитыми голами, опережая ближайших преследователей на восемь мячей.

Материалы по теме
Италия разгромно проиграла Норвегии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил дубль

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android