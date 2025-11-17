Холанд вплотную приблизился к рекорду футбола в европейских квалификациях к ЧМ

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 6-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Италией (4:1) и, тем самым продлил свою результативную серию в матчах отбора к мундиалям, которая достигла восьми матчей.
Как сообщает аккаунт в X Mister Chip, это вторая по продолжительности голевая серия в европейской квалификации ЧМ за всю историю. Рекорд принадлежит португальцу Педру Паулете, который забил в девяти играх подряд в период с 2001 по 2004 годы.
Отметим, сборная Норвегии завоевала прямую путёвку на мундиаль 2026 года, заняв первое место в группе с Италией, Молдавией, Израилем и Эстонией, выиграв все восемь матчей с разницей мячей 37:5.
Кроме того, 25-летний Холанд с огромным отрывом лидирует в гонке бомбардиров отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА с 16 забитыми голами, опережая ближайших преследователей на восемь мячей.
