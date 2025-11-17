Корнаухов назвал лучший матч и игру, которая не получилась у сборной России в 2025 году

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов выделил лучший матч и игру, которая не совсем получилась у сборной России в 2025 году.

«Лучшей в 2025 году была игра с Катаром. Матч с Иорданией — он не получился совсем. С Катаром всё было хорошо, получалось очень много против команды, которая борется за выход на чемпионат мира. Это была самая яркая и сбалансированная игра», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в 2025 году в активе подопечных Валерия Карпина шесть побед, три ничьих и одно поражение. Россия обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0); сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1) и потерпела поражение от Чили (0:2).

