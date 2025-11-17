Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились 32 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Определились 32 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 16 на 17 ноября мск стали известны 31-й и 32-й по счёту участники чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Ими стали сборные Норвегии и Португалии. Норвежцы в гостях разгромили Италию (4:1), обеспечив себе первое место в отборочной группе I УЕФА, а португальцы были сильнее Армении (9:1), заняв первую строчку группы F.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Португалия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Вейга – 7'     1:1 Сперцян – 18'     2:1 Рамуш – 28'     3:1 Невеш – 30'     4:1 Невеш – 41'     5:1 Фернандеш – 45+3'     6:1 Фернандеш – 52'     7:1 Фернандеш – 72'     8:1 Невеш – 81'     9:1 Консейсау – 90+2'    

Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия и Португалия.

В розыгрыше остаётся ещё 16 путёвок на мундиаль.

Материалы по теме
Холанд вплотную приблизился к рекорду футбола в европейских квалификациях к ЧМ

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android