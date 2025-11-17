Определились 32 из 48 участников ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

В ночь с 16 на 17 ноября мск стали известны 31-й и 32-й по счёту участники чемпионата мира — 2026, который пройдёт в странах Северной Америки — США, Канаде и Мексике. Ими стали сборные Норвегии и Португалии. Норвежцы в гостях разгромили Италию (4:1), обеспечив себе первое место в отборочной группе I УЕФА, а португальцы были сильнее Армении (9:1), заняв первую строчку группы F.

Полный список известных участников ЧМ-2026 теперь выглядит так: США, Канада, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Иран, Аргентина, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Саудовская Аравия, Англия, Сенегал, Кот-д'Ивуар, Франция, Хорватия, Норвегия и Португалия.

В розыгрыше остаётся ещё 16 путёвок на мундиаль.

Материалы по теме Холанд вплотную приблизился к рекорду футбола в европейских квалификациях к ЧМ

Самая титулованная сборная на ЧЕ: