Аккаунт Кубка России опубликовал шутливый пост с участием Кержакова и Радимова

Пресс-служба Фонбет Кубка России в официальном телеграм-канале турнира опубликовала шутливый пост, на котором бывшие футболисты «Зенита» и сборной России Александр Кержаков и Владислав Радимов едят раков.

«Кержаков и Радимов убеждают Ракова перейти в «Зенит», — подписал фотографию телеграм-канал Кубка России.

Права на 20-летнего полузащитника Ракова принадлежат «Локомотиву», он выступает в «Крыльях Советов» на правах аренды. В этом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги форвард в 10 матчах забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

