Сборная Норвегии выиграла все матчи в группе с разницей мячей 37:5

Сборная Норвегии выиграла все матчи в группе с разницей мячей 37:5
Комментарии

В завершившемся отборочном цикле сборная Норвегия набрала максимум очков (24 в восьми встречах) и опередила Италию, Израиль, Эстонию и Молдову. На групповой стадии норвежцы забили 37 голов и пропустили пять.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

Норвегия примет участие в первенстве мира впервые за 28 лет. На ЧМ-1998 во Франции норвежцы заняли второе место в группе с Бразилией, Марокко и Шотландией, но уступили Италии (0:1) на стадии 1/8 финала.

В своём последнем матче отбора сборная Норвегии разгромила национальную команду Италии со счётом 4:1.
ЧМ-2026 по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля. Матчи турнира пройдут сразу в трёх странах – США, Канада и Мексика.

