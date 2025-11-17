Сборная Норвегии выиграла все матчи в группе с разницей мячей 37:5

В завершившемся отборочном цикле сборная Норвегия набрала максимум очков (24 в восьми встречах) и опередила Италию, Израиль, Эстонию и Молдову. На групповой стадии норвежцы забили 37 голов и пропустили пять.

Норвегия примет участие в первенстве мира впервые за 28 лет. На ЧМ-1998 во Франции норвежцы заняли второе место в группе с Бразилией, Марокко и Шотландией, но уступили Италии (0:1) на стадии 1/8 финала.

В своём последнем матче отбора сборная Норвегии разгромила национальную команду Италии со счётом 4:1.

ЧМ-2026 по футболу пройдёт с 11 июня по 19 июля. Матчи турнира пройдут сразу в трёх странах – США, Канада и Мексика.