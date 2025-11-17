Агкацев выложил пост с реакцией на поражение сборной России в матче с Чили

Вратарь сборной России Станислав Агкацев опубликовал пост на тему первого поражения национальной команды за четыре года. В контрольной встрече со сборной Чили россияне проиграли со счётом 0:2.

«Сегодня (пост написан ночью после матча с Чили. — Прим. «Чемпионата») результат для нас неудачный. Хотели победить и порадовать наших болельщиков. Но, к сожалению, такие матчи бывают. Отличный опыт игры с хорошим соперником, однозначно станем сильнее и крепче. Всем ещё раз спасибо за очень классную атмосферу и поддержку», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

У команды Валерия Карпина прервалась беспроигрышная серия из 23 матчей. До этого россияне уступили команде Хорватии 14 ноября 2021 года в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022.

