Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев выложил пост с реакцией на поражение сборной России в матче с Чили

Агкацев выложил пост с реакцией на поражение сборной России в матче с Чили
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь сборной России Станислав Агкацев опубликовал пост на тему первого поражения национальной команды за четыре года. В контрольной встрече со сборной Чили россияне проиграли со счётом 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

«Сегодня (пост написан ночью после матча с Чили. — Прим. «Чемпионата») результат для нас неудачный. Хотели победить и порадовать наших болельщиков. Но, к сожалению, такие матчи бывают. Отличный опыт игры с хорошим соперником, однозначно станем сильнее и крепче. Всем ещё раз спасибо за очень классную атмосферу и поддержку», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

У команды Валерия Карпина прервалась беспроигрышная серия из 23 матчей. До этого россияне уступили команде Хорватии 14 ноября 2021 года в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022.

Материалы по теме
«По Сафонову всё понятно». Александр Бородюк — о вратарях сборной России

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android