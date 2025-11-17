Экс-защитник «Спартака» Мор назвал худший матч сборной России в 2025 году

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор выделил худший матч сборной России в 2025 году. Напомним, за календарный год команда Валерия Карпина провела 10 матчей: шесть побед, три ничьих и одно поражение.

«Худшей была игра против Иордании. Матч с Чили, например, дал много пищи для размышления — от неё много пользы. Смотреть эту игру было гораздо интереснее», — сказал Мор в эфире программы «Матч ТВ».

Отметим, в 2025 году Россия обыграла Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Беларусь (4:1), Катар (4:1), Иран (2:1) и Боливию (3:0); сыграла вничью с Нигерией (1:1), Иорданией (0:0) и Перу (1:1) и потерпела поражение от Чили (0:2).

