Корнаухов выставил оценку сборной России за 2025 год

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов оценил выступление национальной команды России в 2025 году. В ноябре сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла национальной команде Чили (0:2).

«К сожалению, запоминается последнее — будем вспоминать ноябрьский отрезок, где мы неудачно сыграли с Перу и Чили. Но если говорить про весь год — твердая четверка по пятибалльной системе, — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Национальная команда России в 2025 году провела 10 матчей, в которых одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла впервые за 19 матчей. Таким образом, прервалась самая длинная действующая серия матчей без поражений среди всех национальных команд.