Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на разгромное поражение от Норвегии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал разгромное поражение от Норвегии со счётом 1:4 в последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

«Прежде всего нам стоит извиниться перед болельщиками. В первом тайме команда выглядела слаженно и контролировала ход игры, но самое большое разочарование — то, что во втором тайме мы не смогли поддержать этот уровень. Поздравляю Норвегию.

Нужно опираться на тот первый отрезок, где мы показали важные вещи. После перерыва у нас возникли серьёзные проблемы: мы потеряли ритм — изначально прессинг срабатывал, затем стали часто терять мяч, давать сопернику свободу и ошибаться в передачах, что позволило Норвегии приблизиться к нашей штрафной», — приводит слова Гаттузо издание RAI Sport.

По итогам квалификации Италия финишировала на второй строчке и продолжит борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи. Норвегия заняла первое место и квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 1998 года.

