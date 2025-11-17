Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на разгромное поражение от Норвегии

Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на разгромное поражение от Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал разгромное поражение от Норвегии со счётом 1:4 в последнем туре отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Прежде всего нам стоит извиниться перед болельщиками. В первом тайме команда выглядела слаженно и контролировала ход игры, но самое большое разочарование — то, что во втором тайме мы не смогли поддержать этот уровень. Поздравляю Норвегию.

Нужно опираться на тот первый отрезок, где мы показали важные вещи. После перерыва у нас возникли серьёзные проблемы: мы потеряли ритм — изначально прессинг срабатывал, затем стали часто терять мяч, давать сопернику свободу и ошибаться в передачах, что позволило Норвегии приблизиться к нашей штрафной», — приводит слова Гаттузо издание RAI Sport.

По итогам квалификации Италия финишировала на второй строчке и продолжит борьбу за выход на мундиаль через стыковые матчи. Норвегия заняла первое место и квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 1998 года.

Материалы по теме
Холанд вплотную приблизился к рекорду футбола в европейских квалификациях к ЧМ

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android