Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд опубликовал пост по случаю исторического выхода сборной Норвегии на ЧМ-2026

Холанд опубликовал пост по случаю исторического выхода сборной Норвегии на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал пост по случаю исторического выхода национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Это произошло после матча 6-го тура отборочного турнира к мундиалю с Италией (4:1). Холанд в этой встрече оформил дубль.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Наконец-то!» — написал Холанд в своём аккаунте в X Холанд, прикрепив эмодзи с норвежским флагом.

Отметим, сборная Норвегии завоевала прямую путёвку на мундиаль, так как заняла первое место в группе с Италией, Молдавией, Израилем и Эстонией, выиграв все восемь матчей отбора с разницей мячей 37:5. Также 25-летний Холанд с огромным отрывом лидирует в гонке бомбардиров отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА с 16 забитыми голами, опережая ближайших преследователей на восемь мячей.

Материалы по теме
Тренер сборной Италии Гаттузо отреагировал на разгромное поражение от Норвегии

Самая титулованная сборная на ЧЕ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android