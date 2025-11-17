Холанд опубликовал пост по случаю исторического выхода сборной Норвегии на ЧМ-2026

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал пост по случаю исторического выхода национальной команды на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Это произошло после матча 6-го тура отборочного турнира к мундиалю с Италией (4:1). Холанд в этой встрече оформил дубль.

«Наконец-то!» — написал Холанд в своём аккаунте в X Холанд, прикрепив эмодзи с норвежским флагом.

Отметим, сборная Норвегии завоевала прямую путёвку на мундиаль, так как заняла первое место в группе с Италией, Молдавией, Израилем и Эстонией, выиграв все восемь матчей отбора с разницей мячей 37:5. Также 25-летний Холанд с огромным отрывом лидирует в гонке бомбардиров отбора ЧМ-2026 в зоне УЕФА с 16 забитыми голами, опережая ближайших преследователей на восемь мячей.

