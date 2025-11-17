«Не ожидал, что всё начнётся именно так». Тренер сборной Франции – о матче с Азербайджаном
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу команды в матче с 6-го тура отбора ЧМ-2026 с национальной командой Азербайжана (3:1). Отметим, французы пропустили первыми на четвёртой минуте.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 3
Франция
1:0 Дадашов – 4' 1:1 Матета – 17' 1:2 Аклиуш – 30' 1:3 Магомедалиев – 45'
«Я точно не ожидал, что всё начнётся именно так. Начало было тяжёлым. Я ожидал агрессивной игры команды на переполненном стадионе… Не скажу, что мы были не готовы, но они сделали то, что нужно. В течение 90 минут им было сложнее. Мы сыграли гораздо лучше, чтобы переломить ход событий», — приводит слова Дешама Lequipe.
По итогам группового этапа отборочного этапа чемпионата мира — 2026 Азербайджан с одним очком занял последнее место в группе D. Франция с 16 очками расположилась на первой строчке.
