«Не ожидал, что всё начнётся именно так». Тренер сборной Франции – о матче с Азербайджаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу команды в матче с 6-го тура отбора ЧМ-2026 с национальной командой Азербайжана (3:1). Отметим, французы пропустили первыми на четвёртой минуте.

«Я точно не ожидал, что всё начнётся именно так. Начало было тяжёлым. Я ожидал агрессивной игры команды на переполненном стадионе… Не скажу, что мы были не готовы, но они сделали то, что нужно. В течение 90 минут им было сложнее. Мы сыграли гораздо лучше, чтобы переломить ход событий», — приводит слова Дешама Lequipe.

По итогам группового этапа отборочного этапа чемпионата мира — 2026 Азербайджан с одним очком занял последнее место в группе D. Франция с 16 очками расположилась на первой строчке.