Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ

Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ
Комментарии

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026 после победы над Исландией (2:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83'     2:0 Гуцуляк – 90+3'    

«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина одолела Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф. Сине-жёлтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе «Легия». Украина превыше всего!», — написал Шевченко у себя соцсетях.

Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

