Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026 после победы над Исландией (2:0).
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83' 2:0 Гуцуляк – 90+3'
«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина одолела Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф. Сине-жёлтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе «Легия». Украина превыше всего!», — написал Шевченко у себя соцсетях.
Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D.
Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»
