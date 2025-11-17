Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф квалификации ЧМ-2026 после победы над Исландией (2:0).

«Поздравляю команду и главного тренера с победой! Украина одолела Исландию в решающем матче отбора ЧМ-2026 и завоевала право на матчи плей-офф. Сине-жёлтые играли для всей Украины и отдали ради победы все силы и эмоции. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе «Легия». Украина превыше всего!», — написал Шевченко у себя соцсетях.

Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D.

