Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ракицкий забил за «Черноморец» и стал вторым лучшим бомбардиром клуба в сезоне

Ракицкий забил за «Черноморец» и стал вторым лучшим бомбардиром клуба в сезоне
Комментарии

Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий открыл счёт в поединке 16-го тура Первой лиги против тернопольской «Нивы». 36-летний футболист отличился на 12-й минуте, мощно пробив из-за пределов штрафной.

Этот мяч стал для Ракицкого третьим в сезоне-2025/26, а сама игра — его 15-й в текущем чемпионате.

После результативного удара Ярослав поднялся на второе место в списке бомбардиров «Черноморца» в нынешнем сезоне. Первую строчку продолжает удерживать Алексей Хобленко, на счету которого пять голов в чемпионате и Кубке Украины.

В общей сложности это третий гол Ракицкого за одесский клуб. Матч закончился победой «Черноморца» со счётом 1:0.

Ордец: у Ракицкого лучшая левая нога в Европе

Материалы по теме
Фото
Ярослав Ракицкий забил за «Черноморец» прямым ударом со штрафного с 35 метров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android