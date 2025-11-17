Ракицкий забил за «Черноморец» и стал вторым лучшим бомбардиром клуба в сезоне

Центральный защитник «Черноморца» Ярослав Ракицкий открыл счёт в поединке 16-го тура Первой лиги против тернопольской «Нивы». 36-летний футболист отличился на 12-й минуте, мощно пробив из-за пределов штрафной.

Этот мяч стал для Ракицкого третьим в сезоне-2025/26, а сама игра — его 15-й в текущем чемпионате.

После результативного удара Ярослав поднялся на второе место в списке бомбардиров «Черноморца» в нынешнем сезоне. Первую строчку продолжает удерживать Алексей Хобленко, на счету которого пять голов в чемпионате и Кубке Украины.

В общей сложности это третий гол Ракицкого за одесский клуб. Матч закончился победой «Черноморца» со счётом 1:0.

