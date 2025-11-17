Стало известно, кто может сменить Антонио Конте на посту главного тренера «Наполи»

По данным журналиста Паскуале Гуарро, руководство «Наполи» выходило на связь с Тиаго Моттой на случай возможного ухода Антонио Конте с поста главного тренера.

«На сегодня день возвращение Антонио Конте в «Наполи», запланированное на понедельник, по-прежнему находится под большим вопросом. Отношения между сторонами, судя по всему, остаются напряжёнными, как и в последние дни.

Де Лаурентис настроен не выплачивать никакой компенсации. Президент дал понять своему тренеру, что если дело дойдёт до прощания, то решение об отставке должен принять он сам. Посмотрим, что решит сделать Конте. Даже если он вернётся, ему всё равно придётся решать важные вопросы с командой.

Между тем «Наполи» уже контактировал с Тиаго Моттой, чтобы быть готовым к любому повороту событий», – написал Гуарро в соцсетях.

Напомним, Конте взял недельный отпуск после поражения от «Болоньи» (0:2) в 11-м туре Серии А. Ожидается, что 56-летний специалист вернётся к работе 17 ноября. Пока тренировки команды проводит его помощник Кристиан Стеллини.

«Наполи» сейчас занимает четвёртое место в чемпионате, отставая от лидирующего «Интера» на два очка.

