Гари Линекер назвал сильнейшего в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Невероятно, чего они оба достигли за 20 лет, учитывая их соперничество. Лучший в истории для меня – Лионель Месси. Он выиграл всё, сделал всё, творит невероятные вещи на поле. Но Криштиану тоже великий игрок, невероятный бомбардир», – заявил Линекер в программе Faitelson sin censura в эфире TUDN México.

Напомним, на данный момент и Месси и Роналду продолжают свои карьеры. Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср», а Лионель — за американский «Интер Майами». Оба игрока в составе своих сборных квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

