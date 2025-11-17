Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Линекер назвал сильнейшего в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду

Гари Линекер назвал сильнейшего в противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Невероятно, чего они оба достигли за 20 лет, учитывая их соперничество. Лучший в истории для меня – Лионель Месси. Он выиграл всё, сделал всё, творит невероятные вещи на поле. Но Криштиану тоже великий игрок, невероятный бомбардир», – заявил Линекер в программе Faitelson sin censura в эфире TUDN México.

Напомним, на данный момент и Месси и Роналду продолжают свои карьеры. Криштиану выступает за саудовский «Аль-Наср», а Лионель — за американский «Интер Майами». Оба игрока в составе своих сборных квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

Молодая пара случайно увидела Месси на улице в Барселоне

Материалы по теме
Приезд Месси вызвал невероятный ажиотаж в Анголе. Видео
Истории
Приезд Месси вызвал невероятный ажиотаж в Анголе. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android