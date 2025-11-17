Голкипер сборной Украины Трубин отреагировал на выход команды в плей-офф отбора ЧМ

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями после победы над Исландией (2:0) в квалификации ЧМ-2026, которая обеспечила выход команды в плей-офф.

«Делаем шаг дальше. Без лишних слов – мы заслужили этот результат трудом всей команды. Ценю поддержку, которую чувствуем с трибун и из дома – она действительно придаёт сил», – написал Трубин на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, во втором тайме матча с Исландией, когда счёт был 0:0, Трубин совершил тяжелейший сейв, отразив мяч после удара исландца, находившегося в нескольких метров от ворот сборной Украины и бившего практически в упор.

