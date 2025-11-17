Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер сборной Украины Трубин отреагировал на выход команды в плей-офф отбора ЧМ

Голкипер сборной Украины Трубин отреагировал на выход команды в плей-офф отбора ЧМ
Комментарии

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями после победы над Исландией (2:0) в квалификации ЧМ-2026, которая обеспечила выход команды в плей-офф.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83'     2:0 Гуцуляк – 90+3'    

«Делаем шаг дальше. Без лишних слов – мы заслужили этот результат трудом всей команды. Ценю поддержку, которую чувствуем с трибун и из дома – она действительно придаёт сил», – написал Трубин на своей страничке в одной из социальных сетей.

Напомним, во втором тайме матча с Исландией, когда счёт был 0:0, Трубин совершил тяжелейший сейв, отразив мяч после удара исландца, находившегося в нескольких метров от ворот сборной Украины и бившего практически в упор.

Виктор Гусев — о матче Россия — Украина и том самом голе

Материалы по теме
Андрей Шевченко отреагировал на выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android