Голкипер сборной Украины Трубин отреагировал на выход команды в плей-офф отбора ЧМ
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями после победы над Исландией (2:0) в квалификации ЧМ-2026, которая обеспечила выход команды в плей-офф.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83' 2:0 Гуцуляк – 90+3'
«Делаем шаг дальше. Без лишних слов – мы заслужили этот результат трудом всей команды. Ценю поддержку, которую чувствуем с трибун и из дома – она действительно придаёт сил», – написал Трубин на своей страничке в одной из социальных сетей.
Напомним, во втором тайме матча с Исландией, когда счёт был 0:0, Трубин совершил тяжелейший сейв, отразив мяч после удара исландца, находившегося в нескольких метров от ворот сборной Украины и бившего практически в упор.
Виктор Гусев — о матче Россия — Украина и том самом голе
