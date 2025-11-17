Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не передумаем, потому что кто-то машет руками». Тухель — о реакции Беллингема на замену

«Не передумаем, потому что кто-то машет руками». Тухель — о реакции Беллингема на замену
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал реакцию Джуда Беллингема на замену в матче с Албанией (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Албания
Окончен
0 : 2
Англия
0:1 Кейн – 74'     0:2 Кейн – 82'    

«Да, ему это не понравилось, ну а кому понравится? Но таков порядок. Роджерсу тоже не понравилось, что его не включили в старт, и он этого не заслуживал, но таково было решение. У Джуда также была жёлтая карточка, и я принял решение ещё до второго гола, и оно осталось в силе.

Я не видел ничего. Надо пересмотреть эпизод. Я видел, что он был недоволен, но сейчас не хочу раздувать эту тему. Такие игроки, как Джуд, настолько хотят соревноваться, что им не нравится, когда их меняют.

Мои слова остаются в силе: для нас важны соблюдение стандартов, уровень и приверженность друг другу, а также уважение друг к другу. Мы не передумаем только потому, что кто-то машет руками», — приводит слова Тухеля ВВС.

Напомним, Англия получила прямую путёвку на чемпионат мира-2026.

«Кристал Пэлас» празднует победу в Кубке Англии

Материалы по теме
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда. Видео
Уникальный результат Англии в отборе ЧМ. Так их ещё не проходили — никто и никогда. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android