«Не передумаем, потому что кто-то машет руками». Тухель — о реакции Беллингема на замену

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал реакцию Джуда Беллингема на замену в матче с Албанией (2:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.

«Да, ему это не понравилось, ну а кому понравится? Но таков порядок. Роджерсу тоже не понравилось, что его не включили в старт, и он этого не заслуживал, но таково было решение. У Джуда также была жёлтая карточка, и я принял решение ещё до второго гола, и оно осталось в силе.

Я не видел ничего. Надо пересмотреть эпизод. Я видел, что он был недоволен, но сейчас не хочу раздувать эту тему. Такие игроки, как Джуд, настолько хотят соревноваться, что им не нравится, когда их меняют.

Мои слова остаются в силе: для нас важны соблюдение стандартов, уровень и приверженность друг другу, а также уважение друг к другу. Мы не передумаем только потому, что кто-то машет руками», — приводит слова Тухеля ВВС.

Напомним, Англия получила прямую путёвку на чемпионат мира-2026.

