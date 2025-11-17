Скидки
Эдуард Мор: важно, что в сборной России нет равнодушия

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре сборной России в 2025 году. В ноябре подопечные главного тренера Валерия Карпина провели два домашних товарищеских матча, в которых сыграли вничью со сборной Перу (1:1) и уступили национальной команде Чили (0:2).

«Важно отталкиваться от того, что в сборной нет равнодушия. Мы можем говорить, что где‑то она уступила, над тактикой можем думать, но самое главное, что в каждом матче у всех было желание выкладываться. В товарищеских матчах не так легко играть в полную силу — где‑то есть соблазн в стык не пойти, себя поберечь», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 10 товарищеских матчах 2025 года сборная России одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение, которое стало первым с ноября 2021 года.

