Александр Зинченко без слов отреагировал на победу Украины над Исландией

Александр Зинченко без слов отреагировал на победу Украины над Исландией
Национальная сборная Украины обыграла Исландию со счётом 2:0 в матче отбора на чемпионат мира 2026 года и квалифицировалась в плей-офф.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Зубков – 83'     2:0 Гуцуляк – 90+3'    

Один из лидеров команды защитник Александр Зинченко, пропускавший матч из-за травмы, отреагировал на этот успех в соцсетях, опубликовав пост без слов с двумя эмодзи: «💪🏻🔥».

Украина завоевала путёвку в стыковые матчи, набрав 10 очков и заняв второе место в группе D. Исландия с семью очками стала третьей. На первой строчке расположилась сборная Франции, которая набрала 16 очков и получила прямую путёвку на ЧМ-2026. Для выхода в финальную часть турнира украинцам необходимо поочерёдно пройти двух соперников, которые будут известны после жеребьёвки.

