Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ, голы Капризова и Малкина в НХЛ. Главное к утру

Сборная Норвегии с дублем Эрлинга Холанда разгромила Италию и вышла на чемпионат мира — 2026, Кирилл Капризов и Евгений Малкин забросили очередные шайбы в Национальной хоккейной лиге и возглавляют гонку бомбардиров сезона среди россиян, итальянец Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня