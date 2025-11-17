Норвегия разгромила Италию и вышла на ЧМ, голы Капризова и Малкина в НХЛ. Главное к утру
Сборная Норвегии с дублем Эрлинга Холанда разгромила Италию и вышла на чемпионат мира — 2026, Кирилл Капризов и Евгений Малкин забросили очередные шайбы в Национальной хоккейной лиге и возглавляют гонку бомбардиров сезона среди россиян, итальянец Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP, обыграв в финале испанца Карлоса Алькараса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Италия разгромно проиграла Норвегии в отборе на ЧМ-2026, Холанд оформил дубль.
- Норвегия отобралась на чемпионат мира впервые с 1998 года, обыграв Италию.
- Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» крупно победить «Нэшвилл» в вынесенной игре в Швеции.
- Янник Синнер стал победителем Итогового чемпионата ATP, обыграв Карлоса Алькараса.
- Украина одолела Исландию и попала в стыковые матчи отбора на чемпионат мира — 2026.
- Капризов вышел на первое место среди российских бомбардиров сезона НХЛ, догнав Малкина.
- «Тампа» крупно проиграла «Ванкуверу», Никита Кучеров забил гол.
- Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Тампы».
- Голы Капризова и Тренина помогли «Миннесоте» одолеть «Вегас» с шайбой Дорофеева.
- «Бруклин» нанёс «Вашингтону» 11-е поражение подряд. У Егора Дёмина пять очков.
- Нигерия с Осимхеном, Лукманом и Ндиди пропустит чемпионат мира во второй раз подряд.
- Сборная Англии обыграла команду Албании в заключительном матче отбора на ЧМ-2026.
Материалы по теме
Комментарии