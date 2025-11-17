Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2026 на 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, состоятся шесть матчей европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 17 ноября (время московское):

22:45. Северная Ирландия – Люксембург;

22:45. Чехия – Гибралтар;

22:45. Черногория – Хорватия;

22:45. Нидерланды – Литва;

22:45. Германия – Словакия;

22:45. Мальта – Польша.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).