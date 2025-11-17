Скидки
Люка Шевалье пропустил самый быстрый дебютный гол за Францию за 90 лет

Люка Шевалье пропустил самый быстрый дебютный гол за Францию за 90 лет
Голкипер сборной Франции Люка Шевалье пропустил самый быстрый гол в своём дебютном матче за национальную команду. Мяч оказался в воротах спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка, что стало новым рекордом для дебютантов французской сборной за последние 90 лет.

Инцидент произошёл в воскресенье, когда сборная Франции одержала победу над Азербайджаном со счётом 3:1. Матч проходил в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Единственный гол в ворота французов на четвёртой минуте встречи забил Ренат Дадашов, представляющий сборную Азербайджана.

Пропущенный мяч в дебютной игре вратаря сборной Франции не фиксировался с такой скоростью с 1935 года. Тогда Рене Льенсе также пропустил гол на четвёртой минуте в своём первом матче за национальную команду. Эпизод с участием Люка Шевалье вошёл в статистику национального футбола.

