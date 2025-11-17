Люка Шевалье пропустил самый быстрый дебютный гол за Францию за 90 лет

Голкипер сборной Франции Люка Шевалье пропустил самый быстрый гол в своём дебютном матче за национальную команду. Мяч оказался в воротах спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка, что стало новым рекордом для дебютантов французской сборной за последние 90 лет.

Инцидент произошёл в воскресенье, когда сборная Франции одержала победу над Азербайджаном со счётом 3:1. Матч проходил в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. Единственный гол в ворота французов на четвёртой минуте встречи забил Ренат Дадашов, представляющий сборную Азербайджана.

Пропущенный мяч в дебютной игре вратаря сборной Франции не фиксировался с такой скоростью с 1935 года. Тогда Рене Льенсе также пропустил гол на четвёртой минуте в своём первом матче за национальную команду. Эпизод с участием Люка Шевалье вошёл в статистику национального футбола.