Невеш — о 9:1 с Арменией: впервые реализовали моменты так качественно

Невеш — о 9:1 с Арменией: впервые реализовали моменты так качественно
Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш прокомментировал разгромную победу национальной команды над Арменией со счётом 9:1 в отборочном матче чемпионата мира 2026 года. После этого выступления португальская сборная обеспечила себе выход в финальный турнир мирового первенства.

«Количество голов указывает на хорошую командную работу и в самом матче, и в течение недели тренировок. До этого в нескольких играх мы создавали кучу моментов, которые не могли реализовать. Но сегодня реализация оказалась на уровне. Поэтому голов так много. Это не первый раз, когда мы создали столько моментов, но, думаю, впервые реализовали их так качественно», – приводит слова Невеша пресс-служба УЕФА.

Результат матча с Арменией стал одним из самых крупных в истории португальской сборной в рамках официальных квалификационных кампаний. Сам Невеш отметился в матче тремя забитыми мячами.

