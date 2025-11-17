«Арсенал» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Квинтеном Тимбером

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность подписания 24-летнего полузащитника «Фейеноорда» Квинтена Тимбера. Игрок сборной Нидерландов может стать потенциальной трансферной целью для английского клуба. Об этом сообщает Caught Offside.

После завершения текущего сезона Квинтен Тимбер может получить статус свободного агента, поскольку его действующее контрактное соглашение с роттердамским клубом истекает в конце июня.

По данным источника, в лондонском клубе оценивают возможность приглашения хавбека. Одним из примечательных аспектов является тот факт, что за «канониров» уже выступает брат-близнец Квинтена, Юрриен Тимбер.

В текущем сезоне футболист провел 14 матчей за «Фейеноорд», в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Специалисты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость игрока сборной Нидерландов в € 30 млн.