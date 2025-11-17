Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных раундов к чемпионатам мира и Европы

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных раундов к чемпионатам мира и Европы
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром отборочных раундов к чемпионатам мира и Европы. С 2019 года форвард забил 40 голов в отборочных матчах крупных турниров, что как минимум на восемь больше, чем у любого другого игрока европейских сборных. У нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду 32 гола.

Сборная Англии в группе K набрала 24 очка, одержав восемь побед в восьми матчах отборочного раунда ЧМ-2026. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

