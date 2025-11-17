10 голов — в видеообзоре матча Португалия — Армения в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Португалии и Армении. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. Победу в матче со счётом 9:1 одержала команда хозяев поля.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Счёт в матче открыл защитник сборной Португалии Ренату Вейга на седьмой минуте. Полузащитник национальной команды Армении Эдуард Сперцян сравнял счёт на 18-й минуте. Нападающий Гонсалу Рамуш забил второй гол своей команды на 28-й минуте. Хавбек Жоау Невеш на 30-й минуте увеличил разрыв в счёте, а на 41-й минуте оформил дубль ударом со штрафного. Бруну Фернандеш забил пятый гол хозяев поля на 45+3-й минуте, реализовав пенальти.

Во втором тайме Фернандеш забил свой второй гол на 52-й минуте, а на 72-й минуте ударом с 11-метровой отметки оформил хет-трик. Невеш отличился на 81-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте форвард Шику Консейсау установил окончательный счёт – 9:1.

Благодаря этой победе Португалия вышла на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Команда заняла первое место в группе F с 13 очками. Армения расположилась на последней, четвёртой строчке, набрав три очка.