«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему вингеру «Кёльна»

«Барселона» проявляет интерес к 19-летнему вингеру «Кёльна»
Испанский футбольный клуб «Барселона» проявляет интерес к 19-летнему левому вингеру Саиду Эль-Мала, выступающему за немецкий «Кёльн». Каталонский гранд рассматривает возможность подписания игрока по окончании текущего футбольного сезона. Об этом сообщает Sport.es

Молодой футболист с ливийскими корнями недавно получил дебютный вызов в основную сборную Германии. Помимо «Барселоны», за вингером внимательно следят и другие ведущие клубы Бундеслиги, а также ряд европейских команд.

По информации, исходящей от источников в Германии, «Кёльн» готов рассмотреть предложения о продаже своего талантливого игрока. Немецкий клуб, согласно этим данным, оценивает Саида Эль-Мала не менее чем в € 30 млн.

В текущем сезоне Бундеслиги игрок принял участие в 10 матчах. За это время на его счету четыре забитых гола и одна результативная передача. По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Саида Эль-Мала составляет € 18 млн.

