Ди Лоренцо: поражение от Норвегии станет уроком для Италии перед стыками

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение национальной команды от Норвегии со счётом 1:4 в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. По итогам группового этапа «Скуадра адзурра» заняла второе место, что означает её участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть мирового первенства.

«Полученный урок пригодится нам перед стыковыми матчами. Мы знали, что норвежцы сильны. Теперь мы должны подготовиться как можно лучше к следующему этапу. В последние три месяца наша команда играла с характером», — приводит слова Джованни Ди Лоренцо пресс-служба УЕФА.