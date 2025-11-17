Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ди Лоренцо: поражение от Норвегии станет уроком для Италии перед стыками

Защитник сборной Италии Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение национальной команды от Норвегии со счётом 1:4 в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года. По итогам группового этапа «Скуадра адзурра» заняла второе место, что означает её участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть мирового первенства.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Полученный урок пригодится нам перед стыковыми матчами. Мы знали, что норвежцы сильны. Теперь мы должны подготовиться как можно лучше к следующему этапу. В последние три месяца наша команда играла с характером», — приводит слова Джованни Ди Лоренцо пресс-служба УЕФА.

