Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы играли хорошо». Данил Круговой — о поражении сборной России от Чили

«Мы играли хорошо». Данил Круговой — о поражении сборной России от Чили
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной России Данил Круговой высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Чили. Прошедшая в субботу встреча завершилась поражением россиян 0:2.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 2
Чили
0:1 Тапия – 37'     0:2 Бреретон Диас – 76'    

— Понятно, что результатом матча с Чили вы недовольны. А качеством игры?
— Я не считаю, что мы провели плохой матч, показывали слабый футбол. На мой взгляд, мы играли хорошо, создавали моменты в атаке. Но в первом тайме не смогли взломать оборону чилийцев, не очень хорошо получалось на последней стадии атаки. Второй тайм был более открытым, но не получилось забить. В целом отмечу, что мы играли против очень достойного соперника. Мне кажется, Чили — один из сильнейших наших соперников за последнее время. И да, мы проиграли ему, пропустили два обидных гола, но по игре выглядели на его фоне неплохо, — приводят слова Кругового «Известия».

В ноябре сборная России также сыграла с Перу. Встреча завершилась вничью 1:1.

Материалы по теме
Фото
Агкацев выложил пост с реакцией на поражение сборной России в матче с Чили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android