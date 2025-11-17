«Мы играли хорошо». Данил Круговой — о поражении сборной России от Чили

Защитник сборной России Данил Круговой высказался по итогам товарищеского матча с национальной командой Чили. Прошедшая в субботу встреча завершилась поражением россиян 0:2.

— Понятно, что результатом матча с Чили вы недовольны. А качеством игры?

— Я не считаю, что мы провели плохой матч, показывали слабый футбол. На мой взгляд, мы играли хорошо, создавали моменты в атаке. Но в первом тайме не смогли взломать оборону чилийцев, не очень хорошо получалось на последней стадии атаки. Второй тайм был более открытым, но не получилось забить. В целом отмечу, что мы играли против очень достойного соперника. Мне кажется, Чили — один из сильнейших наших соперников за последнее время. И да, мы проиграли ему, пропустили два обидных гола, но по игре выглядели на его фоне неплохо, — приводят слова Кругового «Известия».

В ноябре сборная России также сыграла с Перу. Встреча завершилась вничью 1:1.