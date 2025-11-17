Комличенко оценил выступление «Локомотива» в первом круге РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко оценил выступления железнодорожников в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Можно было намного лучше себя проявить. Три победы должны были забирать точно. Не суперудовлетворительно оценю результаты», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. Отставание от лидирующего «Краснодара» — три очка. Железнодорожников возглавляет российский тренер Михаил Галактионов.