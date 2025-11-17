Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор сенсационной победы Норвегии над Италией в отборе на ЧМ-2026

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Италии и Норвегии. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Волевую победу со счётом 4:1 одержали гости.

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 11-й минуте форвард сборной Италии Франческо Эспозито открыл счёт. На 63-й минуте норвежский вингер Антонио Нуса счёт сравнял. На 78-й минуте нападающий Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперёд. На 79-й минуте Холанд оформил дубль. На 90+3-й минуте счёт до крупного довёл заменивший Холанда нападающий Йёрген Странн Ларсен.

Норвегия заняла первое место в группе I и вышла в финальную часть чемпионата мира — 2026. Итальянская команда примет участие в стыковых матчах за попадание на турнир.