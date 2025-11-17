Холанд — о квалификации на ЧМ: это начало чего-то большого для Норвегии
Нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал выход сборной Норвегии на чемпионат мира 2026 года. Норвежская команда обеспечила себе место в финальной стадии турнира после того, как в заключительном матче отборочного этапа в гостях разгромила сборную Италии со счётом 4:1.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11' 1:1 Нуса – 63' 1:2 Холанд – 78' 1:3 Холанд – 79' 1:4 Странн Ларсен – 90+3'
«Я счастлив, но ещё больше чувствую облегчение. Ощущается огромный груз ответственности, но это весело. Мы подобрали ключ и прибавили в индивидуальном плане. Заметно прогрессировали такие футболисты, как Нуса и Бобб, который теперь выходит в старте в «Ман Сити». Чувствую, что это начало чего-то большого. Тот факт, что мы можем приехать сюда и победить 4:1, показывает, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают», — приводит слова Холанда пресс-служба УЕФА.
