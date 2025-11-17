Скидки
Футбол Новости

Данил Круговой подвёл итоги 2025 года для сборной России

Данил Круговой подвёл итоги 2025 года для сборной России
Комментарии

Защитник сборной России Данил Круговой подвёл итоги 2025 года для национальной команды. В ноябре россияне сыграли с Перу и Чили. Встреча с перуанцами завершилась вничью 1:1, матч с чилийцами Россия проиграла со счётом 0:2.

— Какие в целом для сборной России подведёте итоги 2025 года?
— Если не брать эти матчи с Перу и Чили, то мы весь год смотрелись неплохо — и забивали немало голов, и выигрывали. Даже ничейный матч с Нигерией (1:1), на мой взгляд, был хорошим в нашем исполнении на фоне довольно сильного соперника. Жаль, что до победы его не дотянули. А выездная игра с Катаром (4:1) особенно понравилась — и по результату, и по качеству игры, — приводят слова Кругового «Известия».

