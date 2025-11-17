Кафанов оценил вратарскую школу академии «Краснодара»

Тренер голкиперов сборной России Виталий Кафанов высказался о вратарской школе академии «Краснодара». Специалист отметил, что многие вратари, с которыми он работает, являются воспитанниками этой академии. В список голкиперов, находящихся под наблюдением специалиста, входят: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Евгений Латышонок («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Никита Кокарев («Крылья Советов»). Стоит отметить, что голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов также является воспитанником вратарской школы ФК «Краснодар».

«Пять голкиперов из академии «Краснодара», и Максим Бориско из «Кубани». Когда узнаёшь, что у всех были разные тренеры, то понимаешь, что есть система для роста игроков и вратарей. На эту тему я собирал информацию. Все пять голкиперов пришли в РПЛ разными путями. Дело в системе, которую построил Сергей Галицкий. Там есть хорошая селекция, условия для развития футболистов. Большой плюс, что создают по две-три команды в каждом возрасте, чтобы вратари много играли. Это очень важный момент», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».