Дубль Гарри Кейна — в видеообзоре матча отбора на ЧМ-2026 Албания — Англия

Накануне состоялся матч 10-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Албании и Англии. После финального свистка зафиксирован счёт 2:0 в пользу англичан. Встреча состоялась на стадионе «Эйр Албания» (Тирана, Албания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой (Торре-Аннунциата, Италия).

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Гарри Кейн открыл счёт на 74-й минуте, а на 82-й минуте он оформил дубль.

Сборная Албании по итогам группового этапа отборочного цикла с 14 очками заняла второе место в группе K. Англия с 24 очками расположилась на первой строчке.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.