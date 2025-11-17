Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комличенко: с Воробьёвым в «Локо» мы подстёгиваем друг друга, это идёт на пользу

Комличенко: с Воробьёвым в «Локо» мы подстёгиваем друг друга, это идёт на пользу
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о конкуренции в линии нападения железнодорожников с Дмитрием Воробьёвым.

— Мы с Воробьёвым делаем в «Локомотиве» одно общее дело. Неважно, кто играет. Мы хотим добиваться результата, помогать команде и забивать голы. Нормальное настроение — так и должно быть во всех командах. Дай бог, что я своим переходом его подбодрил. Это же плюс команде. Он забивает, до травмы был одним из лучших нападающих.

— Говорят, что между вратарями нет дружбы. А у нападающих?
— У нас с Воробьёвым абсолютно нормальные рабочие отношения. Мы и в два нападающих выходили играть. Конкуренция — тоже хорошо. Он прибавляет, я стараюсь не сбавлять. Подстёгиваем друг друга, а это идёт на пользу команде, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Комличенко оценил выступление «Локомотива» в первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android