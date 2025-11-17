Комличенко: с Воробьёвым в «Локо» мы подстёгиваем друг друга, это идёт на пользу

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко высказался о конкуренции в линии нападения железнодорожников с Дмитрием Воробьёвым.

— Мы с Воробьёвым делаем в «Локомотиве» одно общее дело. Неважно, кто играет. Мы хотим добиваться результата, помогать команде и забивать голы. Нормальное настроение — так и должно быть во всех командах. Дай бог, что я своим переходом его подбодрил. Это же плюс команде. Он забивает, до травмы был одним из лучших нападающих.

— Говорят, что между вратарями нет дружбы. А у нападающих?

— У нас с Воробьёвым абсолютно нормальные рабочие отношения. Мы и в два нападающих выходили играть. Конкуренция — тоже хорошо. Он прибавляет, я стараюсь не сбавлять. Подстёгиваем друг друга, а это идёт на пользу команде, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.