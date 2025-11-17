Скидки
Видеообзор матча отбора на ЧМ-2026 Азербайджан — Франция

Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Азербайджана и Франции. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали французы. Встреча состоялась на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Кулдига, Латвия).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Окончен
1 : 3
Франция
1:0 Дадашов – 4'     1:1 Матета – 17'     1:2 Аклиуш – 30'     1:3 Магомедалиев – 45'    

Видеообзор матча:

В России права на трансляции матчей отбора к ЧМ-2026 принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На четвёртой минуте Ренат Дадашов открыл счёт в этой игре и вывел сборную Азербайджана вперёд. На 17-й минуте ответный мяч забил Жан-Филипп Матета. На 30-й минуте Магнес Аклиуш обеспечил гостям преимущество. На 45+1-й минуте Шахрудин Магомедалиев отметился автоголом.

По итогам группового этапа отборочного этапа чемпионата мира — 2026 Азербайджан с одним очком занял последнее место в группе D. Франция с 16 очками расположилась на первой строчке.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборные в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
