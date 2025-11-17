Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
«Манчестер Сити» нацелился на правого защитника «Ньюкасла»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику «Ньюкасла» Валентино Ливраменто, 23-летний англичанин числится в списке трансферных целей «горожан» на летнее трансферное окно 2026 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х. Он также отмечает, что «Манчестер Юнайтед» следит за ситуацией с футболистом, однако конкретных действий со стороны «красных дьяволов» пока не зафиксировано.

Текущее соглашение игрока с «сороками» рассчитано до середины 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн. В текущем сезоне защитник принял участие в восьми матчах, оформив одну голевую передачу.

