Круговой ответил, верит ли он в разбан сборной России в 2026 году

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, верит ли он в разбан национальной команды в следующем году. В ноябре россияне сыграли с Перу и Чили. Встреча с перуанцами завершилась вничью 1:1, матч с чилийцами Россия проиграла со счётом 0:2.

— Верите в разбан сборной России в 2026 году?

— Верить-то я могу. Повлиять никак на это не могу. Надеюсь, что это произойдёт в следующем году. Очень надеюсь, что это свершится и нас допустят, — приводят слова Кругового «Известия».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине. С конца февраля 2022 года россияне проводят только товарищеские матчи.