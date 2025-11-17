Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Экс-игрок «Челси» Оскар выписан из больницы после обследования сердца

Экс-игрок «Челси» Оскар выписан из больницы после обследования сердца
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Оскар, ныне выступающий за бразильский «Сан-Паулу», был выписан из больницы. Информация об этом появилась в аккаунте клуба в социальной сети Х.

Футболист был госпитализирован 12 ноября. Причиной стало возникновение проблем с сердцем, обнаруженных в ходе планового медицинского обследования.

«Оскар был выписан из больницы в воскресенье. Футболист был госпитализирован после возникновения осложнений в виде кардиологических изменений во время обследования. Обширное обследование, проведённое в больнице, подтвердило, что у игрока был эпизод вазовагального обморока. Пациент находился в стабильном состоянии и чувствовал себя хорошо в течение всего периода госпитализации. Теперь спортсмен будет соблюдать предписанный врачами режим отдыха в течение нескольких дней», — говорится в сообщении клуба.

