Корнеев рассказал, какого футболиста не хватает ЦСКА

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Игорь Корнеев высказался об игре армейской команды в текущем сезоне. Также он обозначил, какого футболиста не хватает ЦСКА. Речь о центральном нападающем, который мог бы и сам создавать остроту, и реализовывать моменты, созданные партнёрами.

«Суперорганизация и прессинг. ЦСКА умеет в каждом матче создавать свои моменты. Понятно, что всё равно стоит проблема малого количества забитых мячей. Не хватает футболиста, который бы и сам делал свои голы из ничего, но и забивал бы из тех моментов, которые создаются», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, сейчас ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 33 очка за 15 туров.