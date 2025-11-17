Павел Мамаев оценил подготовку «Балтики» и роль Талалаева в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился своим мнением о выступлениях калининградской «Балтики» в первой половине текущего сезона Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал перспективы команды после зимнего перерыва.

«Огромный респект Талалаеву за такую подготовку «Балтики». Команда заслуживает место, которое она сейчас занимает. Хочется, чтобы зимой костяк футболистов сохранился. Спрос на них точно будет. Весь клуб живёт одной идеей. За этим приятно и интересно смотреть», — приводит слова Мамаева Metaratings.

На текущий момент после 15 туров РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.