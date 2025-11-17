Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словакия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Мамаев оценил подготовку «Балтики» и роль Талалаева в РПЛ

Павел Мамаев оценил подготовку «Балтики» и роль Талалаева в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился своим мнением о выступлениях калининградской «Балтики» в первой половине текущего сезона Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал перспективы команды после зимнего перерыва.

«Огромный респект Талалаеву за такую подготовку «Балтики». Команда заслуживает место, которое она сейчас занимает. Хочется, чтобы зимой костяк футболистов сохранился. Спрос на них точно будет. Весь клуб живёт одной идеей. За этим приятно и интересно смотреть», — приводит слова Мамаева Metaratings.

На текущий момент после 15 туров РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Материалы по теме
«Балтика» — феномен первого круга! Но другой новичок РПЛ проводил 15 матчей ещё лучше
«Балтика» — феномен первого круга! Но другой новичок РПЛ проводил 15 матчей ещё лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android