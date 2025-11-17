Скидки
Германия — Словакия. Прямая трансляция
22:45 Мск
Данил Круговой поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Данил Круговой поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча 16-го тура Мир РПЛ с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 22 ноября, на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток раздастся в 16:45 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
— Чего ждёте от предстоящего дерби со «Спартаком»?
— Интересной и сложной игры. И победы, конечно, — приводят слова Кругового «Известия».

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» — шестой (25). Действующим чемпионом России является «Краснодар», сейчас занимающий первое место в таблице. «Спартак» ранее объявил об уходе главного тренера Деяна Станковича.

