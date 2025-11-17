Скидки
Главная Футбол Новости

Локателли: поражение от Норвегии не отражает уровень Италии, нужна более решительная игра

Локателли: поражение от Норвегии не отражает уровень Италии, нужна более решительная игра
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли прокомментировал итоги группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года, который команда завершила поражением от Норвегии со счетом 1:4, заняв второе место в своей группе. Теперь итальянцам предстоят стыковые матчи.

ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 10-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 4
Норвегия
1:0 Эспозито – 11'     1:1 Нуса – 63'     1:2 Холанд – 78'     1:3 Холанд – 79'     1:4 Странн Ларсен – 90+3'    

«Мы должны были сыграть лучше. Пытались забить второй гол, но, когда Норвегия сравняла счет, мы стали хрупкими. Такое не должно происходить. В таких эпизодах надо сохранять компактность. Теперь нужно дождаться жеребьёвки стыковых матчей и сыграть в марте иначе, с решимостью. А то, что было сегодня – это не наш истинный уровень», — приводит слова Локателли пресс-служба УЕФА.

