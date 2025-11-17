Локателли: поражение от Норвегии не отражает уровень Италии, нужна более решительная игра

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли прокомментировал итоги группового этапа квалификации чемпионата мира 2026 года, который команда завершила поражением от Норвегии со счетом 1:4, заняв второе место в своей группе. Теперь итальянцам предстоят стыковые матчи.

«Мы должны были сыграть лучше. Пытались забить второй гол, но, когда Норвегия сравняла счет, мы стали хрупкими. Такое не должно происходить. В таких эпизодах надо сохранять компактность. Теперь нужно дождаться жеребьёвки стыковых матчей и сыграть в марте иначе, с решимостью. А то, что было сегодня – это не наш истинный уровень», — приводит слова Локателли пресс-служба УЕФА.